Napoli, gioia per Fabian Ruiz: prima convocazione in nazionale maggiore

Grande gioia in casa Napoli per Fabian Ruiz. Il centrocampista azzurro è stato infatti convocato per la prima volta in nazionale maggiore dal ct della Spagna Luis Enrique.

"E' un sogno che diventa realtà. Grazie a tutti quelli che sono stati al mio fianco in tutto questo tempo. E soprattutto grazie alla mia squadra, che giorno dopo giorno mi da l'opportunità di lavorare e crescere per poter conseguire questo premio così grande", le parole di Fabian Ruiz dopo la notizia della convocazione.

Un sueño que hoy se hace realidad! Gracias a todos los que han estado siempre a mi lado todo este tiempo. Y sobretodo, gracias a mi equipo, que día a día me hace trabajar y crecer para poder conseguir este premio tan grande.

💪🇪🇸🙏 @SeFutbol pic.twitter.com/o8h0yZrgPL — Fabian Ruiz (@FabianRP52) 15 marzo 2019

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!