De Laurentiis vuole tenere Fabian Ruiz: pronta clausola rescissoria

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il sempre più insistente pressing di Barcelona e Real Madrid su Fabian Ruiz, avrebbe fatto riflettere il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Da tempo in Spagna si parla dell'interesse delle due big iberiche sul centrocampista che il Napoli prelevò dal Betis Siviglia per 30 milioni. Secondo i giornali spagnoli il Barcelona sarebbe più decisa nell'approccio al calciatore, che per movenze e tocco di palla potrebbe rispondere ai canoni estetici dei tifosi blaugrana.

Ebbene, per respingere i corteggiamenti, De Laurentiis sarebbe pronto a offrire a Fabian un rinnovo contrattuale, inserendo anche un clausola che - secondo il quotidiano sportivo - ammonterebbe a 120 milioni di euro. Non un modo per blindare il calciatore (si ricordi la vicenda Higuain) ma sicuramente una strategia che, in caso di cessione, consentirà di vendere al massimo prezzo possibile.