CALCIOMERCATO NAPOLI - Si raffredda la pista Barcellona per Fabian Ruiz

Si raffredda la pista Barcellona per Fabian Ruiz. E' quanto sostiene dalla Spagna "Mundo Deportivo".

Secondo il noto quotidiano sportivo iberico il club catalano sarebbe scoraggiato dall'alto prezzo del centrocampista del Napoli.

Inoltre i blaugrana non sembrano intenzionati ad entrare in rotta di collisione con il Real Madrid e per questo avrebbero dirottato le loro attenzioni su Dani Olmo.