Dal Messico - Fabian Ruiz può sostituire Rakitic nel Barcellona

Secondo il giornale sportivo messicano Nacion Deportes il Barcellona starebbe seriamente pensando a Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, per sostituire Ivan Rakitic. "Da vari mesi si parla di un addio di Rakitic a fine stagione", spiega il cronista messicano. "E il nome per sostituirlo è quello di Fabian Ruiz". Rakitic non è più titolare, non lo era sotto la gestione Valverde e non lo è in questa gestione Setien. Il croato ha fornito 3 assists finora.

Peraltro Fabian Ruiz è già stato dichiarato cedibile dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis. Da qualche mese lo spagnolo non è più ai livelli mostrati lo scorso anno. Ruiz, 24 anni ad aprile, vale secondo Transfermarkt 60 milioni. Il Napoli lo pagò esattamente la metà nell'estate 2018.