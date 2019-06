Fabian vuole Rodrigo e James. E su Mertens: “Speriamo tutti nel rinnovo”

“Giocare con grandi giocatori è sempre meglio. Rodrigo è un grande attaccante, e ogni squadra vorrebbe averlo. Sarei felicissimo se venisse”. Così il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, ai microfoni di Sky Sport, a proposito delle voci che vorrebbero il brasiliano naturalizzato spagnolo del Valencia in azzurro.

Ma Fabian è un grande estimatore anche di James Rodriguez e del già azzurro Dries Mertens.

“James è un grandissimo, dovesse venire a Napoli sarebbe il benvenuto”, aggiunge. Ma anche la permanenza di “Ciro” Mertens – che ancora non ha firmato il rinnovo e che con l'inizio della nuova stagione andrebbe in scadenza – è nei pensieri del talento spagnolo. “Siamo stati sempre assieme dal primo giorno, mi ha accolto molto bene, parliamo quasi tutti i giorni. A me, come a tutti gli altri, farebbe molto piacere firmasse, per noi è un giocatore molto importante, spero che firmi così da poterne godere ancora a lungo".