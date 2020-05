Everton, il presidente del Gremio: "Abbiamo autorizzato il Napoli a trattare col giocatore"

"Il Gremio può trattare questa vendita per un possibile equilibrio di bilancio. Ma al momento non abbiamo sul tavolo alcuna proposta in fase di valutazione. Abbiamo avuto contatti in un primo momento con il Napoli e abbiamo permesso al club di trattare con il giocatore per discutere di dettagli e salario, ma al momento non è ancora giunta una conclusione positiva". Così il presidente del Gremio Romildo Bolzan ha parlato, ai microfoni dell'emittente brasiliana "Radio Galera", del futuro di Everton, accostato sempre più con insistenza al Napoli negli ultimi giorni.

"In un secondo momento si vedrà, se la proposta che il Napoli farà, sarà di interesse del Gremio. Posso dire che al Gremio una proposta di 25 milioni di euro non interessa. Non soddisfa le richieste del club, nonostante la crisi. Ma per ora non abbiamo ricevuto da loro proposte di alcun valore", ha aggiunto Bolzan.

Il papà di Everton: "Il Napoli presenterà un'offerta al Gremio la prossima settimana"

"Il Napoli gli ha presentato un progetto. Ora manderanno direttamente loro una proposta al Gremio la prossima settimana". Così Carlos Alberto, padre dell'attaccante della nazionale brasiliana Everton, ha parlato ai microfoni del giornale "Gauchazh" dell'interesse del club azzurro per il figlio.

"Ha già 24 anni e c'è attesa per sapere se andrà via o meno", ha aggiunto il padre dell'esterno offensivo del Gremio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Napoli è una bella città. La squadra disputa sempre la Champions League e ha formato buoni organici. Prima il presidente del Gremio poteva tenere i piedi fermi, il club era in condizioni finanziarie stabili. Non c'è stata crisi, ma adesso è un momento difficile e i club europei lo sanno e possono approfittarne", ha concluso Carlos Alberto.