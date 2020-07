Sarriout spopola su Twitter: i tifosi della Juve chiedono l'esonero dell'ex tecnico del Napoli

Le ultime prestazioni della Juventus non sono piaciute a parte della tifoseria bianconera. Tanto che sui social e su Twitter in particolare, è tornato a spopolare l'hashtag #Sarriout, con la richiesta di sollevare dall'incarico l'ex tecnico del Napoli.

Calciomercato.it, inoltre, proprio nelle ultime ore ha parlato di panchina traballante per l'ex allenatore azzurro: "La Juventus è rientrata subito a Torino dopo la partita del ‘Mapei Stadium’ e in seno alla dirigenza si starebbero facendo delle valutazioni sul momento della squadra e la situazione di Sarri. Già nella notte potrebbero esserci stati dei primi contatti telefonici, che proseguiranno probabilmente oggi con una riunione alla Continassa alla presenza anche del presidente Agnelli. Dentro la società serpeggia un certo malumore e cresce il partito di chi vorrebbe l’esonero di Sarri, se non subito a fine stagione. Il posticipo di lunedì in campionato all’Allianz Stadium contro la Lazio potrebbe quindi essere già un incrocio spartiacque per Sarri, che in caso di sconfitta rischierebbe grosso nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2022. Se lo scenario dovesse precipitare con un esonero immediato la Juventus opterebbe per una soluzione interna per concludere la stagione, con il salto in prima squadra del tecnico della Primavera Zauli o la promozione in panchina di Buffon come ipotesi limite che ad oggi i vertici bianconeri sperano di non dover prendere in considerazione", scrive il portale.