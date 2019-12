Esonero Ancelotti, de Magistris: "Grande uomo, ma sul campo nessuna impronta"

Anche il sindaco Luigi de Magistris ha commentato l'esonero di Carlo Ancelotti dal ruolo di allenatore del Napoli: "Sono felice per il passaggio di turno in Champions, ma la squadra in campionato sta andando al di sotto delle aspettative. Non so se questo cambio avrà gli effetti sperati, lo spero. Ringrazierò sempre Ancelotti per le belle parole sulla città. E' una persona perbene, ma sul campo non si è vista la sua impronta".