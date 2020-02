Giuntoli: “Come società non possiamo accettare che non si vada a vedere il Var”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli si è presentato dinanzi alle telecamere di Sky per protestare contro l'arbitraggio di Giua e la sua scelta di non andare a rivedere la situazione del rigore su Milik al Var. “In campo si è visto nettamente il tocco, poi l'arbitro l'ha ammonito per simulazione. Quello che chiediamo noi è che lo vada a vedere. Questo non lo possiamo accettare Lui è convinto che si sia buttato. Il fatto che ci sia un var che evidenzia il tocco ti mette in condizione di dover andarlo a vedere. Abbiamo già subito un episodio del genere quest'anno con L'Atalanta. A livello societario non possiamo accettare che ci sia un var e che non vanno a vederlo. Il nostro intervento come società è che lui può sbagliare ma deve andarlo a vedere”.

Poi Giuntoli ha concluso il suo intervento sugli obiettivi del Napoli. “L'obiettivo della società è ripartire. In questo momento dobbiamo ritrovare la nostra solidità ed equilibrio. Abbiamo fatto vedere alcuni dei nostri limiti. È un'annata di rincorsa e dobbiamo ripartire dalle cose giuste fatte”.