Empoli-Napoli, la "gufata" di Raiola: "Spero in una tripletta di El Kaddouri"

Mino Raiola ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc su Empoli-Napoli, in programma domenica 19 marzo.

"Speriamo che domani El Kaddouri faccia una grande tripletta al Napoli. Sarri fa le sue scelte in base ai suoi interessi, io no: quando dico una cosa la penso davvero. Lui si fa suggerire la formazione da qualcuno e poi la schiera", sono le parole del procuratore che dimostra di non aver digerito lo scarso impiego dell'ex calciatore partenopeo nel Napoli.