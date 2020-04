ANTEPRIMA - Napoli, per l'attacco il nome nuovo è quello di Dennis

C'è un nome nuovo per l'attacco del Napoli in proiezione futura. Si tratta di Emmanuel Dennis, 22enne attaccante di nazionalità nigeriana attualmente in forza al Bruges in Belgio.

Il giovane talento si è messo in luce in questa stagione, soprattutto con una doppietta segna al Real Madrid in Champions League nell'autuno scorso.

Dennis, una seconda punta che può giocare anche da esterno o da centravanti, sarebbe finito nel mirino azzurro secondo quanto riferito dall'edizione francese di Eurosport.

Sul giocatore - riporta Getfootballnewsfrance - avrebbero messo gli occhi anche Borussia Dortmund, Lipsia, Bayer Leverkusen e Southampton.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.