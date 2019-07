CALCIOMERCATO NAPOLI - Elmas a Roma per le visite mediche

Elif Elmas è atterrato in Italia questa mattina. Il nuovo centrocampista del Napoli, in compagnia del suo agente George Gardi, si è diretto dall'aeroporto di Fiumicino presso la Clinica Villa Stuart per le tradizionali visite mediche.

Il calciatore dovrebbe lasciare Roma nelle prossime ore, per dirigersi verso il Trentino, dove si aggregherà ai suoi nuovi compagni.