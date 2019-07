Elmas si presenta: "Al Napoli mi sento già in famiglia"

Elif Elmas è stato presentato ufficialmente a Dimaro. L'ultimo arrivo in casa Napoli ha scelto la maglia numero 12.

Ecco le dichiarazioni salienti del centrocampista macedone, riportate dal sito ufficiale azzurro.

"Sono qui da 2 giorni e mi sento già in famiglia. Ho trovato un ambiente splendido e un gruppo straordinario".

Cosa ti ha detto Ancelotti?

"Abbiamo parlato di molte cose, sono sicuro che può insegnarmi tanto e sono felicissimo di poter lavorare con lui".

Qual è il tuo ruolo preferito?

"Sono un centrocampista che ha giocato sinora in varie posizioni. La mia propensione è offensiva, mi piace attaccare ma so che sarà importante anche curare la fase difensiva".

Hai già avuto indicazioni tattiche da Ancelotti?

"Per ora abbiamo parlato di varie cose anche tattiche, quello che ci tengo a dire è che quando mi ha chiamato per dirmi se volevo venire al Napoli io sono stato entusiasta e non ci ho pensato un attimo".

"La sua presenza è stata fondamentale per la mia scelta. E' un allenatore vincente che può portarci in alto".

Anche Pandev ti ha parlato di Napoli?

"Sì, Goran mi ha detto che questo sarebbe stato l'ambiente migliore per me e che devo amare la maglia del Napoli perchè è una squadra speciale, come Club e per l'affetto dei tifosi".

Quali sono i tuoi pregi e i tuoi difetti?

"Sono giovane e devo crescere sicuramente. Per il resto lavorerò tanto e seguirò le indicazioni del mister. Ovunque mi dirà di giocare io sarò pronto a farlo".

Che emozione provi se pensi che giocherai la Champions?

"E' stato uno dei motivi per i quali ho scelto Napoli, la Champions è una competizione fantastica e spero di poter giocarla al massimo"

Qual è la prima impressione che hai avuto dei tifosi napoletani?

"Sono qui da poco e già ho sentito un calore enorme. E' un clima che mi dà tanta carica, i tifosi azzurri sono meravigliosi".

Hai un sogno?

"Sì, ma non ne parlo. I sogni vanno tenuti dentro e io ne ho uno molto grande"

