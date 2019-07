CALCIOMERCATO NAPOLI - A centrocampo avanza Elmas: da limare l'intesa con il Fenerbahce

"Cerchiamo un centrocampista alla Fabian, che sappia giocare sia da centrale, che a sinistra e all'occorrenza anche trequartista". Questo l'identikit tracciato da Carlo Ancelotti nella prima conferenza stampa stagionale a Dimaro per il rinforzo da cercare in mediana. A rispondere a tutte queste caratteristiche c'è un nome ben preciso, quello del macedone Elif Elmas, 20 anni a settembre.

Il Napoli segue da mesi con attenzione il centrocampista del Fenerbahce ed ora è pronto a sferrare l'affondo decisivo per consegnare ad Ancelotti un altro talento in mezzo al campo e rimediare alla carenza numerica nel reparto dopo la cessione di Diawara alla Roma.

L'intesa di massima con il giocatore c'è, per un accordo quinquennale. Serve ora trovare quella con il club turco, che chiede circa 20 milioni di euro per il suo gioiello, mentre il Napoli non vorrebbe andare oltre i 15. Non è da escludere che nell'operazione possa entrare anche qualche contropartita tecnica, come Chiriches, Mario Rui o Ounas.