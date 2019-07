ANTEPRIMA - Dalla Turchia: "Il Fenerbache non conferma accordo col Napoli per Elmas"

Il Fenerbahce nega che sia già stato raggiunto un accordo con il Napoli per il trasferimento in azzurro di Elmas. A rivelarlo è Turkish Football.

Una fonte del club di Istanbul ha rivelato a Turkish Football che il club partenopeo ha presentato un'offerta, ma i colloqui sono ancora in corso e un'intesa non è ancora stata raggiunta.

Il Fenerbahce, dal canto suo, non ha fretta di vendere Elmas ed è pronto a trascinare i colloqui nel tempo, se necessario, per vedere soddisfatte le loro richieste, visto che dovrà adempiere agli accordi per il fair play finanziario.

Elmas è pronto ad un trasferimento al Napoli, ma ha ancora tre anni di contratto con il sodalizio gialloblù e non sarebbe turbato se dovesse restare ancora ad Istanbul, secondo Turkish Football.