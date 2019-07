Calciomercato, Elmas non convocato dal Fenerbahce: è ad un passo dal Napoli

Come riporta Sky Sport, il giovane centrocampista macedone, Elmas, non è stato convocato dal Fenerbahce per l'amichevole in programma oggi contro il Boluspor. "Per il classe 1999 l'accordo con il giocatore c'è e anche quello con il Fenerbahce, mancano solo le firme". Lo ha annunciato l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio sul suo portale.