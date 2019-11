Elmas, la nota del Napoli: "Dichiarazioni non autorizzate. Possibili provvedimenti"

Il Napoli non ha gradito le dichiarazioni rilasciate da Elijf Elmas in nazionale sul momento azzurro, in virtù del silenzio stampa proclamato dal club partenopeo.

La società di De Laurentiis, con una nota via Twitter a firma del responsabile della comunicazione Nicola Lombardo, ha annunciato di riservarsi di prendere provvedimenti nei confronti del centrocampista macedone.

"Si comunica che il calciatore Eljif Elmas ha rilasciato dichiarazioni non autorizzate durante il periodo di silenzio stampa. A tal proposito la SSC Napoli si riserva di prendere provvedimenti a carico del calciatore", si legge nel tweet.