DALLA SARDEGNA - "Farias in stand by, il Napoli prova il colpo El Shaarawy"

Farias-Napoli, la trattativa è al momento in stand by. Secondo quanto scrive, infatti, Sardegnasport il club partenopeo avrebbe congelato almeno fino alle 20,30 la trattativa con il Cagliari per l'esterno d'attacco.

Il motivo sarebbe un tentativo a sorpresa degli azzurri per strappare in extremis Stefan El Shaarawy alla Roma.

L'offerta del Napoli ai sardi sarebbe di un conguaglio economico più il giovane Scarf. La trattativa potrebbe ripartire dopo le 20,30.