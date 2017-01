Napoli, l'addio di El Kaddouri: "Porterò sempre nel cuore città e tifosi"

"Un nuovo capitolo, un'altra pagina da scrivere. Lascio una Napoli che porterò sempre nel cuore: una città impossibile da non amare, tifosi fantastici sempre pronti a incitarmi, compagni meravigliosi ai quali auguro ogni fortuna e che mi hanno sostenuto anche nei momenti più difficili. Che dire se non grazie, a tutti. Vi porterò con me nella nuova avventura che mi attende a Empoli. Un'avventura che mi emoziona ed entusiasma".

Così Omar El Kaddouri, dopo il trasferimento a titolo definitivo dal Napoli all'Empoli, ha voluto salutare sulla propria pagina Facebook il club partenopeo ed i suoi tifosi.