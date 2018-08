Cavani torna a Parigi: trattativa saltata?

Potrebbe essere il segnale che toglie ogni speranza ai tifosi del Napoli. Edinson Cavani ha postato stanotte, in una storia di Instagram, una foto con scritto: «Rumbo a Paris». Rotta verso Parigi per l'asso uruguaiano che sta tornando a disposizione del Paris Saint Germain dopo l'infortunio subito nel corso del mondiale in Russia.

Sembra essere il segnale della chiusura della trattativa che in realtà il presidente Aurelio De Laurentiis ha più volte smentito in settimana. Troppo lontane le parti al momento per raggiungere un accordo e così l'asso ex azzurro torna dai suoi compagni e lascia nello sconforto i tifosi partenopei che speravano in un suo clamoroso ritorno.