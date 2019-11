Cavani-Napoli, il Psg non rinnoverà il contratto del Matador

Il contratto di Edinson Cavani, sogno "proibito" azzurro, scadrà al termine della stagione ed il Paris Saint-Germain non ha intenzione di offrirgli il rinnovo. L'agente del Matador, ai microfoni di CalcioNapoli 1926, ha confermato che alcuni club italiani sono sul giocatore. E non è escluso che tra questi possa esserci anche il Napoli.

Il miglior marcatore della storia del club parigino, ormai lì da sei anni, lascerà la capitale transalpina, a detta del suo procuratore però non prima della prossima estate. “Per ora di concreto non c'è nulla – spiega l'agente – ma non siamo molto preoccupati per il rinnovo, sicuramente Edi avrà molte opportnità soprattutto quando sarà libero. Intendo a fine contratto”.

“La volontà dipenderà dal progetto del club – spiega il procuratore – Edi ha ancora almeno 3 anni per giocare a grandi livelli e può giocare in qualsiasi grande squadra d’Europa. È una possibilità che torni in Serie A, ci sono contatti ma non posso dire nulla”.