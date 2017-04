Cavani racconta l'addio al Napoli: "Mi chiamò Mazzarri, sentii la sua fiducia"

Un interessante retroscena sul suo trasferimento al Paris Saint-Germain è stato rivelato dall'ex Napoli Edinson Cavani ai microfoni di Premium Sport.

Il campione uruguaiano, che a Napoli aveva fatto breccia nei cuori dei tifosi a suon di gol, fu chiamato in camera dall'allora allenatore azzurri Walter Mazzarri.

"Ero in stanza – racconta il Matador – e mi chiamò Mazzarri per farmi un discorso. Lì ho sentito la fiducia nei miei confronti e ho detto 'questo è il momento di andar via'".