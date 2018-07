"Le stiamo provando tutte per far tornare Edinson Cavani al Napoli. Questa volta abbiamo improvvisato la parodia di 'Non Dirgli Mai' di Gigi D'Alessio provando a fargli venire un po' di appocundria". Questa l'idea di Marco e Fabiano, autori di "Edi torna", la canzone dedicata all'attaccante uruguaiano.

Ecco il video tratto dal canale ufficiale Youtube "Marco e Fabiano".