L’agente di Giaccherini: "In questo Napoli Dybala farebbe panchina"

Emanuele Giaccherini è tornato in campo nei minuti finali di Genoa-Napoli. L’ex esterno di Juve e Bologna sta trovando poco spazio in azzurro, anche a causa della ‘spietata’ concorrenza nel reparto avanzato.

A sostenerlo è il suo agente Furio Valcareggi: “Emanuele meriterebbe più spazio, ma non è facile in questo Napoli. Davanti a lui ci sono tre attaccanti straordinari. In questa squadra anche Dybala farebbe panchina”, ha spiegato Valcareggi ai microfoni di Piùenne.