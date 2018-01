Zamparini: "Dybala poteva essere del Napoli. Mi offrirono 30 milioni e Jorginho"

"Dybala poteva essere del Napoli prima di andare alla Juventus. De Laurentiis voleva darmi Jorginho più 30 milioni per l'argentino, ma i bianconeri sono stati poi più tempestivi". Così Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, ha rivelato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l'offerta del club partenopeo per Dybala, prima del passaggio in bianconero.

Zamparini avrebbe visto meglio l'attaccante argentino in una piazza calda come quella napoletana: "Torino non è comunque la piazza di Dybala, lì i calciatori difficilmente diventano idoli. Un argentino a Napoli, invece, si sente in paradiso”.