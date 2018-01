Corsa allo scudetto, infortunio per Dybala: rischia un mese e mezzo di stop

La lotta per lo scudetto è ormai una sfida a due tra Napoli e Juventus, dopo l'ennesimo stop di Roma e Inter in campionato.

Arrivano intanto importanti aggiornamenti sulle condizioni di Paulo Dybala, uscito in lacrime nel secondo tempo del match contro il Cagliari.

Come spiega Gianni Balzarini di Premium Sport, le indiscrezioni non sono proprio confortanti: per l’argentino si teme uno stiramento, con tempi di recupero di 30-45 giorni. Gli esami in programma nelle prossime ore consentiranno di essere maggiormente precisi sui tempi di recupero dell'argentino.