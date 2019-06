CALCIOMERCATO NAPOLI - Sky: "C'è l'accordo con gli agenti di Zapata"

Per l'attacco del Napoli torna caldo il nome di Duvan Zapata. Il club partenopeo - secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione "Calciomercato l'Originale" - avrebbe raggiunto un accordo di massima con gli agenti del centravanti colombiano per un ritorno all'ombra del Vesuvio.

"Ora - scrive Di Marzio sul suo sito ufficiale - Napoli e Atalanta si incontreranno per trovare l'intesa sulle cifre. Ai nerazzurri, per esempio, piace molto Inglese, che potrebbe così rientrare nell'affare".

Intanto nelle ultime ore il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha parlato a Bergamo Tv proprio del futuro di Zapata e di possibili offerte per l'attaccante reduce da una grande stagione in nerazzurro: "Valutiamo. Parleremo con il mister, se ci sono valide alternative si può ancora ragionare. Ma sono tutte ipotesi, siamo agli inizi. La cosa importante è che ti chiedono i giocatori, se non te li chiedono è un problema".