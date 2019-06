Mertens e quel messaggio sui social: addio o rinnovo?

Dries Mertens ha pubblicato, intorno alle 20, un post sui social riportante una sua foto durante un'esultanza per un gol – insieme a Milik, Zielinski e Callejon – e la scritta “Forza Napoli SEMPRE!”.

Un messaggio breve e improvviso, che i tifosi hanno interpretato in due modi radicalmente opposti: c'è chi pensa sia vicinissima la firma per un rinnovo (il belga è in scadenza nel 2020), e chi invece teme sia una sorta di messaggio di addio.

La permanenza a Napoli di “Ciro” è fin qui sembrata probabile me sempre accompagnata da incertezza, vista la situazione contrattuale. E non è escluso che l'avanzare delle due trattative per Manolas in difesa e James in attacco non stiano facendo sì che il numero 14 del Napoli si stia veramente avvicinando alla fine della sua lunga (fin qui 6 stagioni) esperienza in azzurro.