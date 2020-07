Mertens: "Rimasto perché possiamo vincere. L'ho capito durante la quarantena..."

Dries Mertens è convinto che il Napoli abbia un futuro radioso davanti a sé, che possa vincere a stretto giro. Una ragione in più per restare in azzurro.

"Sono convinto che la vittoria in Coppa Italia è la base di partenza di un progetto che potrà darci grosse soddisfazioni – ha spiegato l'attaccante del Napoli, fresco di rinnovo contrattuale, al Mattino – Io credo davvero che le distanze dalla Juventus siano minime, molto meno di quello che dice l'attuale classifica".

Mertens racconta di aver deciso di restare a Napoli durante la quarantena. "Più pensavo a dove poter andare e più mi convincevo che in nessun altro posto sarei stato meglio di qui. E allora ho accettato di firmare".

Una battuta anche sul rapporto con Aurelio De Laurentiis "Ci conosciamo da sette anni, con lui è come quando vai sulle montagne russe, è un continuo salire e scendere. Ma se non mi fossi legato anche a lui, chiaro che non sarei potuto rimanere".