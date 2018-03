Il cuore di Dries Mertens: il video delle iniziative di solidarietà del bomber azzurro

"Ho cercato di aiutare per quello che potevo.Non era mia intenzione di far sapere tramite i social,ma visto che alcuni giornali hanno iniziato a scriverne,preferisco postare un video magari riesco a dare la voglia ad altri di farlo.Mi piacerebbe vedere anche voi farlo". Così su Twitter il calciatore azzurro Dries Mertens, negli ultimi giorni alla ribalta della cronaca non per la sua straordinaria stagione nel Napoli quanto per le diverse iniziative di solidarietà cui ha partecipato negli ultimi mesi.

Dalle visite ai bambini ammalati di tumore alle pizze distribuite ai senzatetto, Dries Mertens si sta comportando da campione non soltanto sul rettangolo di gioco.