Coronavirus, il cuore di Mertens: "Grazie ai medici e agli infermieri del Monaldi"

"Ho visto nei video che state facendo come state aiutando le persone. Mi riferisco ai medici e agli infermieri del Monaldi. Lo so che è un periodo difficile per voi, ma state facendo una grande lavoro aiutando tutti. Grazie per tutto quello che state facendo". Sono le parole che affida ad un video, pubblicato su social, l'attaccente belga del Napoli Dries Mertens.

Il calciatore si rivolge, ringraziandoli, ai medici e agli infermieri dell'Ospedale Monaldi, in questi giorni impegnati a contrastare l'epidemia di Coronavirus.

"Vorreste anche stare vicino alle vostre famiglie ma non ci riuscite e quindi volevo dare un messaggio di forza e ringraziarvi per il vostro lavoro - è la conclusione del belga - Grazie per tutto quello che state facendo: un bacio e forza".