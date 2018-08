Campionato di Serie A in tv, Angelo Pisani: "Un salasso per i tifosi"

"Scendiamo tutti in campo contro i poteri forti per costringere Autorità e organi competenti ad intervenire a tutela dei valori dello sport infangati da un affarismo sfrenato. In particolare tifosi del Napoli sono infuriati per le nuove modalità di visione del campionato italiano che sta per iniziare tra 2 settimane, quest’anno sarà un altro salasso economico e come oltrepassare una giungla tentare di vedere tutte le partite del campionato e quanto meno tutti gli incontri del Napoli ! Anche la politica si gira dall’altra parte nonostante l’interesse della stragrande maggioranza dei cittadini per il calcio è fa finta di non vedere chi approfitta per la posizione dominante sul mercato senza stabilir regole giuste e trasparenti . Per vedere il campionato, bisogna avere una connessione internet, una smart tv e fare un nuovo abbonamento a DAZN nuova piattaforma che trasmette solo su internet al costo di 10 euro al mese più ovviamente i costi di smart tv e connessione internet veloce, nel caso invece si voglia vedere tutto con Sky la parabola non basta più ma bisogna dotarsi di apparato SKY Q oltre che di connessione internet al costo una tantum di € 199,00 per un solo apparato e di altri 69,00 euro per ogni ripetitore in più e ovviamente del costo dell’abbonamento che varia a seconda del pacchetto scelto. Un vero salasso oltre che un salto ad ostacoli per i tifosi consumatori, tutto questo con il campionato che inizia il 18 agosto con la maggioranza dei napoletani in ferie e impossibilitati a decidere con calma che sistema usare x vedere il campionato! La cosa più semplice sarà abbonarsi a DAZN e guardare su apparati portatili le partite salvo poi tornare in città e dover cambiare sistema con altri costi. Tutto questo caos è stato determinato da una procedura di assegnazione dei diritti tv sul calcio che è stata approssimativa e veloce ma soprattutto poco chiara e senza nessun rispetto per i milioni di tifosi ed utenti che reggono questo sistema ormai degenerato". Il rappresentate dello sportello tifosi di noiconsumatori Vincenzo de pompeis ha incaricato l’avv Angelo Pisani di tutelare i diritti di milioni di tifosi nelle sedi competenti per fare luce su tale situazione.