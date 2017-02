Pub, pizzerie e luoghi in città dove vedere Real Madrid-Napoli

E l'evento calcistico della stagione, i più scaramantici quasi hanno paura a nominarlo, i più tifosi hanno già preso il volo e persino chi non ha mai visto una partita di calcio in vita sua, stavolta lo farà. Stiamo parlando del big match Real Madrid - Napoli, ecco sette posti di Napoli, tra pub, pizzerie e luoghi di ritrovo di Napoli dove assistere alla partita e tifare per gli Azzurri.