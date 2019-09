Douglas Costa esulta sotto il settore napoletano, Taglialatela: "Un ometto"

Fa discutere in queste ore il gesto del brasiliano della Juventus Douglas Costa, non nuovo a gesti provocatori. Douglas Costa è stato infatti immortalato, dopo l'autogol di Koulibaly, sotto il settore dei tifosi del Napoli: il brasiliano ha chiaramente provocato i tifosi del Napoli, baciando il simbolo della Juventus, esultando per il gol della sua squadra tra gli amareggiati tifosi azzurri.

Sui fatti è intervenuto l'ex portiere del Napoli Pino Taglialatela: "Douglas Costa dovrebbe essere squalificato per quello che ha fatto sotto il settore dei tifosi napoletani. Chi prende in giro i tifosi avversari non è da considerare un uomo, un calciatore o un professionista ma solo un piccolo, piccolo ometto".