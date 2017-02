Gabbiadini scatenato in Premier: doppietta in soli 15 minuti

Inizio migliore proprio non poteva esserci per Manolo Gabbiadini in Inghilterra. L'ex attaccante del Napoli, infatti, dopo il gol all'esordio la scorsa settimana, si è reso quest'oggi nuovamente protagonista in Premier League.

L'ex azzurro ha siglato una doppietta nel giro di 15 minuti nel successo del Southampton per 4-0 sul campo del Sunderland.

Per Gabbiadini, dunque, sono tre i gol in due partite.