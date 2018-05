Il Napoli si aggrappa a Donadoni: "Il Bologna non si scanserà"

Con la Juve a più 4 sul Napoli, il match di campionato tra bianconeri e Bologna diventa decisivo per le sorti dello Scudetto.

Le parole di mister Roberto Donadoni nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Il Bologna non si scanserà. Sappiamo chi andremo ad affrontare e cosa c’è in palio. Sarà un motivo per andare a fare bella figura. Dovremo fare una partita compatta e accorta. Se andiamo lì come vittima predestinata non vale nemmeno la pena partire da Bologna".

INFORTUNI

"Non siamo al top, mancheranno giocatori importanti come Pulgar, Helander, Donsah, Dzemaili, Gonzalez. Destro non è al top. Orsolini è da valutare.

FORMAZIONE

Il Bologna dovrebbe scendere in campo con quattro difensori, con Romagnoli e De Maio centrali. Centrocampo inedito, con Crisetig davanti alla difesa. Verdi in attacco con uno tra Palacio e Destro e uno tra Orsolini e Di Francesco.