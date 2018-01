Diritti tv, la minaccia di De Laurentiis: “Ritiro il Napoli dal campionato”

Aurelio De Laurentiis su tutte le furie dopo l'Assemblea di Lega tenutasi ieri. Il patron avrebbe, secondo la Gazzetta dello Sport, minacciato di ritirare il Napoli dal campionato.

Motivo del contendere l'approvazione del bando per la vendita dei diritti tv in Italia per il triennio 2018/21, avvenuta ieri.

Diciotto club hanno detto sì al lavoro svolto da Lega e Infront – 1050 milioni a stagione – mentre Napoli e Roma non hanno votato. Secondo De Laurentiis la Serie A è un prodotto che non viene sufficientemente valorizzato.