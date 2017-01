LIVE - Napoli-Sampdoria, la diretta

Il freddo polare avvolge la ripresa del campionato del Napoli, impegnato al San Paolo contro la Sampdoria dell'ex Quagliarella.

Previste nel corso della serata temperature glaciali, che faranno scendere il termometro sotto lo 0 di almeno un paio di gradi. Un'atmosfera davvero 'da brividi', dunque, per i tifosi che seguiranno gli azzurri dal vivo nel primo match del 2017.

LE ULTIME DAL CAMPO - Sarri non potrà contare su Koulibaly e Ghoulam, già aggregati alle rispettive nazionali in vista della Coppa d'Africa, oltre che sullo squalificato Albiol. La buona notizia arriva, però, dall'infermeria, con Chiriches ristabilito dall'infortunio. Sulla sinistra ci sarà il croato Strinic. In avanti il tridente 'piccolo' guidato da Mertens. Panchina per il neo-acquisto Pavoletti.

MERTENS ALL'INSEGUIMENTO DI NORDAHL - In caso di gol contro i blucerchiati, l'attaccante belga eguaglierebbe il record di Nordahl risalente al 1955 di 9 gol in 4 gare consecutive in campionato.