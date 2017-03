"Il più grande rimpianto della mia carriera è stato aver rifiutato il Napoli": l'amarezza del bomber

Dino Fava Passaro continua a giocare a 40 anni nelle serie minori dell'Eccellenza campana, dopo un passato glorioso in particolare all'Udinese, dove ha giocato anche in Europa League. L'attaccante del Portici ha un solo grande rimpianto nella propria carriera, quello di aver rifiutato la maglia del Napoli. E' proprio il calciatore a raccontarlo sul sito di Gianluca di Marzio: “Il mio più grande errore è stato trasferirmi a Treviso. Ero all’Udinese, reduce da una grande esperienza. In quel periodo mi cercava anche il Napoli, che avevo già rifiutato in precedenza perché giocavo l’Europa League in bianconero e non me la sentivo di scendere di categoria. Gli azzurri poi mi hanno cercato nuovamente a distanza di un anno, però scelsi Treviso. Sbagliando, perché quella società non era attrezzata per fare la Serie A e retrocedemmo dopo un brutto campionato. E' lì che diedi addio alla Serie A, purtroppo feci una scelta sbagliata”.