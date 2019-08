Calciomercato Napoli, svelata l'identità di mister X: è Diego Costa

Da tempo si parla per l'attacco del Napoli di un mister X, di cui si sta parlando poco in chiave di calciomercato. Repubblica svela oggi gli azzurri vorrebbero Diego Costa, come peraltro già ipotizzato ad inizio giugno, molto apprezzato da Carletto Ancelotti.

In un vertice di mercato svoltosi a Capri sarebbe stato fatto un sondaggio per accaparrarsi le prestazioni del 31enne, non più indispensabile per l'Atletico Madrid. L'ostacolo maggiore però è l'ingaggio proibitivo del giocatore.