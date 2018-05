CALCIOMERCATO NAPOLI - Per l'attacco piace anche Diego Costa

Sono giorni importanti per il futuro del Napoli. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Carlo Ancelotti, la dirigenza azzurra, insieme al nuovo tecnico, sta pianificando le strategie di mercato da adottare per aggiungere ulteriore qualità alla rosa.

Anche in attacco si stanno sondando più piste, con un occhio ai centravanti in caso di addio a Dries Mertens, sul cui futuro pende una clausola rescissoria da 'appena' 28 milioni di euro.

In caso di addio del belga, il club partenopeo potrebbe pensare ad un profilo di alto livello da alternare con Arkadiusz Milik. Ai nomi di Benzema e Balotelli, va aggiunto anche quello di Diego Costa.

Per il brasiliano naturalizzato spagnolo, tornato all'Atletico Madrid a gennaio per una cifra considerevole, però, sono molti gli ostacoli, dall'alto ingaggio all'elevato costo del cartellino.

Non sarà facile strapparlo al club spagnolo, così come per Benzema. Il Napoli, in ogni caso, valuta più situazioni, in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda Mertens.