Incontro Ancelotti-Diego Costa, spunta un video con la maglia del Napoli

Ancelotti e Diego Costa che ridono e scherzano, con il calciatore che stringe tra le mani una maglia del Napoli. Questo il video che sta circolando in rete dell'incontro tra il tecnico azzurro ed il centravanti dell'Atletico Madrid, avvenuto nel ristorante londinese di David Luiz, ex compagno di squadra al Chelsea dell'attaccante della nazionale spagnola.

E' giusto chiarire che si tratta, per ora, solamente di un simpatico siparietto, ma come anticipato nella giornata di ieri da NapoliToday, Diego Costa potrebbe diventare un'ipotesi per l'attacco azzurro, al pari di Benzema, in caso di partenza di Dries Mertens.

Ecco il video postato dall'account Twitter "ATuttoMilan1899":