Champions, Sarri: «Lo Shakhtar può crearci problemi»

Alla vigilia della partita con lo Shakhtar, il tecnico del Napoli Maurizio Sarri, getta acqua sul fuoco dell'entusiasmo in casa azzurra e prova a mettere sugli attenti i suoi giocatori. «La prima partita di un girone da sei gare è per forza condizionante. Visto che potrà condizionare il prosieguo è importante. Sarà una sfida difficile, lo Shakhtar è una squadra di grande tecnica, che attacca con tanti giocatori e ci può creare delle difficoltà mostruose». Queste le dichiarazioni dell'allenatore azzurro, come sempre cauto nella valutazione della partita.

Una vigilia di match che segue la vittoria con il Bologna dove il Napoli non ha brillato ma è riuscita a portare a casa il risultato con un grande finale. «Dovremo avere il giusto approccio e giocare come sappiamo per creare anche a loro delle difficolta». Infine la stoccata di Sarri a chi gli contesta di non cambiare mai. «Dite che vi ho abituato a cambiare pochissimo perché siete prevenuti: l'anno scorso ho utilizzato 24 giocatori e siamo stati una delle squadre che ne ha utilizzato di più. È un luogo comune dire che io non cambio mai» ha dichiarato il tecnico toscano.