Il Napoli interrompe il silenzio stampa, Giuntoli: "Decisioni dell'arbitro vergognose"

Il Napoli interrompe il silenzio stampa dopo il match di Coppa Italia contro la Juve. Le discutibili decisioni arbitrali di Valeri fanno infuriare il club partenopeo.

Ai microfoni di Rai Sport parla il ds azzurro Cristiano Giuntoli: "Vogliamo fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione. Siamo stati sconfitti per decisioni arbitrali vergognose, che fanno male al calcio italiano".

"Non c'è nessuno dei due rigori in favore dei bianconeri - tuona il dirigente partenopeo - . Dybala cerca il contatto nel primo, Reina prende la palla e poi non può sparire sul secondo. Nella stessa azione in due stendono Albiol in area".