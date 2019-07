Diawara alla Roma per 21 milioni. Il saluto del Napoli: "In bocca al lupo"

Dopo l'ufficialità nella tarda serata di ieri del passaggio di Kostas Manolas al Napoli, è arrivata oggi anche quella per il trasferimento di Amadou Diawara alla Roma.

Il centrocampista guineiano passa in giallorosso a titolo definitivo per 21 milioni di euro. Il Napoli ha salutato il 22enne sia sui social che sul sito ufficiale. "La società ringrazia Amadou per l'impegno profuso in questi 3 anni con la maglia azzurra".

"Seguivamo Diawara da tempo, un ragazzo che ha messo in luce già da qualche anno il suo talento in Italia - dichiara Guido Fienga, CEO della Roma - . Gli diamo il benvenuto nella Roma, con l’augurio di rendersi protagonista con la nostra maglia".