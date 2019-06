Di Maio: "Sarri alla Juve? Dovrebbe esistere il vincolo di mandato"

“Se mi sono sentito tradito dal passaggio di Sarri alla Juve? Ci ho pensato, e la verità è che il Napoli è abituato a scoprire talenti per poi regalarli ad altre squadre. In questi anni abbiamo avuto Lavezzi, Cavani, Sarri, tutti grandi talenti che ora sono in altre squadre“. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Luigi Di Maio, che oggi è stato ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Ho pensato che come in politica dovrebbe esistere il vincolo di mandato, per cui se entri con uno non puoi passare ad altra squadra, forse dovremmo cominciare a crearlo anche nel calcio. Lo dico ironicamente. Ho sofferto per questo passaggio, poi quando passi alla Juve stai andando in una squadra che è profondamente rivale del Napoli. Non è una beffa ma certamente dispiace”.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!