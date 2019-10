Di Lorenzo, buona la prima in Nazionale

Buona la prima per Giovanni Di Lorenzo in Nazionale. Il difensore del Napoli ha esordito in azzurro giocando per tutti i 90 minuti di Liechtenstein-Italia, terminata con il risultato di 5-0 in favore degli uomini di Mancini.

Discreta la prestazione del terzino, che ha fornito anche l'assist del 5-0 finale a Belotti, autore di una doppietta. Di Bernardeschi, Romagnoli ed El Shaarawy gli altri gol del match.

Solo panchina per gli altri due 'napoletani' Insigne e Meret.