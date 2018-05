Di Francesco dà ragione alla Juve: "Il Napoli ha sbagliato, scudetto meritato dai bianconeri"

"Il Napoli ha commesso forse un solo errore, quello di sentirsi quasi vincitore dello scudetto quando era a -1 dalla Juve". Così, nel corso del programma di Italia Uno, Tiki Taka, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco.

Secondo l'allenatore dei giallorossi il problema degli azzurri sarebbe nato dopo la vittoria a Torino, un'impresa troppo importante per non far si che si sentissero – erroneamente – ad un passo dallo scudetto.

Di Francesco, che ha guidato la Roma ad essere terza forza del campionato, ha aggiunto dei complimenti ai bianconeri: "Loro pronti da tutti i punti di vista. Sono rimasti tranquilli e hanno avuto la lucidità per rimanere sul pezzo e vincere ancora una volta. Uno scudetto meritato".