CALCIOMERCATO NAPOLI - Su Deulofeu irrompe la Roma

Spunta una nuova concorrente per il Napoli nella corsa a Gerard Deulofeu. Gli azzurri avevano messo in stand by la trattativa con il Barcellona per l'esterno ex Milan, in attesa di sferrare l'assalto decisivo nei prossimi giorni in caso di necessità, ma sulla scena spunta un altro club italiano.

La Roma, infatti, secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, starebbe pensando al 24enne spagnolo in caso di cessione di Edin Dzeko al Chelsea.

I capitolini, infatti, potrebbero orientarsi su un esterno destro, puntando su Schick e Defrel come centravanti.