CALCIOMERCATO NAPOLI - As: "Gli azzurri non mollano Denis Suarez"

Il Napoli non molla Denis Suarez. A scriverlo in Spagna è il noto quotidiano sportivo "As".

Il club partenopeo avrebbe chiesto informazioni al Barcellona sul talentuoso esterno d'attacco ex Villarreal, maglia con la quale andò in gol proprio contro gli azzurri in un match di Europa League nel 2016.

La clausola rescissoria del calciatore ammonta a 50 milioni di euro, ma il club blaugrana, spiega As, è pronto a lasciarlo partire anche per molto meno.